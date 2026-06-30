Nusa-Haaland, la Norvegia batte 2-1 la Costa d’Avorio e avanza agli ottavi. Ora sfida al Brasile

30/06/2026 | 20:59:20

La Norvegia batte 2-1 la Costa d’Avorio e si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale, dove sfiderà il Brasile di Ancelotti.

Gara molto bloccata, ritmi blandi nei primi minuti, con la Costa d’Avorio che però si fa preferire, in particolare grazie agli inserimenti di Diamandé e Kessie. Nel momento di stanca del match, una magia di Nusa sblocca la contesa. Al 39′, gran bel destro a giro dell’esterno offensivo, gol molto bello degli scandinavi.

Norvegia che poco dopo sfiora anche il 2-0, ci prova Haaland, ma non inquadra la porta.

Nella ripresa, la Norvegia si chiude, la Costa d’Avorio assalta ma la chance più clamorosa ce l’ha la compagine europea, con Sorloth, salva sulla linea Diallò.

Un nome che sarà decisivo al 74′, azione bella della Norvegia, irrompe Diallò per la rete dell’1-1.

L’assalto della Costa d’Avorio si affievolisce, riesce fuori la Norvegia. Munuto 86, azione degli Scandinavi, palla in mezzo di Berg dove irrompe lui, Erling Haaland per la rete del 2-1. Esplode il tifo norvegese. Nel finale, ultima chance della Costa d’Avorio ancora con Diallò, un missile deviato che salva la Norvegia. Finisce 2-1 per gli Scandinavi che continuano il loro sogno e ora attendono la sfida al Brasile.

Foto: Instagram Haaland