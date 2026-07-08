Norvegia, Odegaard: “Qualcuno di noi ha avuto un po’ di influenza, malanni da aria condizionata”

08/07/2026 | 20:15:10

Odegaard ha chiarito come stanno le cose nel ritiro della Norvegia dopo l’allarme virus: “La situazione è che abbiamo avuto un po’ di influenza. Probabilmente si tratta di qualche malanno da aria condizionata per alcuni, ma niente di clamoroso. Inghilterra? Ho parlato un po’ con alcuni di loro, ma niente di che. Sarà una bella partita. Non vedono l’ora tutti. Molti di noi giocano in Inghilterra e li conoscono bene. Ci presentiamo con molta fiducia, ovviamente”.

foto sito norvegia