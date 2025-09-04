Nkunku: “Emozionato sin dal primo contatto con Tare. Chelsea? Ecco cosa non ha funzionato”

04/09/2025 | 15:48:13

Terminata la sessione di calciomercato estivo, è giunta l’ora per i nuovi acquisti di presentarsi ai microfoni della stampa. Oggi è stato il turno di Christopher Nkunku, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Milan. Di seguito le dichiarazioni salienti: “La primissima volta che ho sentito la parola Milan è stato il contatto con Tare: mi ha detto che il Milan mi voleva. Non ci ho neanche riflettuto tantissimo, mi son lasciato andare al brivido, all’emozione e sono andato”. Sul ruolo: “Mi piace giocare in zona offensiva, poi chiaramente dipende dalle partite e dalle decisioni del mister. Però, gioco tra centrocampo e attacco: questa è la mia posizione preferita”. Sulla condizione fisica: “Mi sento bene, meglio. Voglio essere pronto per la stagione”. Sull’esperienza al Chelsea: “Penso che quando sono arrivato era tutto perfetto ma poi mi sono fatto male e sono rimasto fuori tanti mesi. Avevo grande voglia di tornare e c’è stato un nuovo problema muscolare. Il secondo anno stavo bene, ma poi il mister ha preso altre decisioni. Io sono lo stesso giocatore che in passato ha fatto una doppietta a Bergamo”.

Foto: sito Milan