Il Milan a grandi passi verso Nkunku: i dettagli. Talento vero, ma caratteristiche diverse da Vlahovic

28/08/2025 | 10:45:57

Il Milan si sta avvicinando sempre più a Christopher Nkunku, attaccante francese di origini congolesi classe 1997, da tempo non più intoccabile per il Chelsea. Il club inglese ha sempre negato qualsiasi ipotesi per il prestito, ci aveva provato anche il Bayern, il prezzo del cartellino sta crollando ed è sceso abbondantemente sotto i 50 milioni. Ieri dalla Francia parlavano di una cifra tra i 30 e i 40 milioni, possibile che si vada anche sopra i 40 milioni con i bonus, ma il Milan ha l’accordo con l’attaccante e buoni rapporti con i Blues, quindi ci sono le condizioni per andare fino in fondo. Nkunku può giocare da prima o da seconda punta, ha un talento fuori discussione anche se è stato spesso condizionato dagli infortuni, ma di sicuro non le caratteristiche che aveva chiesto Allegri. Per l’allenatore rossonero la scelta ideale sarebbe stata e sarebbe Vlahovic, al netto di qualsiasi altra interpretazione. Ora vedremo se il Milan prenderà un altro attaccante, intento si prepara a definire Nkunku: ultimi dettagli per poi permettergli di sbarcare in Italia.

Foto: X Chelsea