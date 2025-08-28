Nkunku, qualità per il Milan. Ma anche tanti infortuni alle spalle

28/08/2025 | 13:00:47

Il Milan è pronto ad abbracciare Christopher Nkunku, attaccante francese di origini congolesi che da tempo non è più intoccabile per il Chelsea. Il giocatore, cercato anche dal Bayern Monaco, ora è pronto a sposare il progetto rossonero. Ma quali sono le qualità dell’ex Lipsia? Nkunku è un attaccante estremamente duttile, in grado di occupare più zone offensive. Dalla seconda punta all’ala sinistra, fino all’esterno destro, il nativo di Lagny-sur-Marne è una valida opzione per il Diavolo, in termini di imprevedibilità e fantasia. Un profilo ben diverso per caratteristiche rispetto a ciò che aveva chiesto Massimiliano Allegri. La scelta ideale sarebbe stata (e sarebbe) Dusan Vlahovic, al netto di qualsiasi altra interpretazione. Abile nello stretto, con buon controllo di palla, tiro potente e preciso, colpo di testa e ottimo nei calci di punizione e rigore, sono tante le caratteristiche tecniche che appartengono al bagaglio di Christopher Nkunku. Qualità si scontrano con una tenuta fisica non ottimale. Nelle stagioni 2022-23 e 2023-24, infatti, Nkunku ha saltato la bellezza di 70 partite. Dal 2018 a oggi, il giocatore ha subito diversi problemi fisici e ritardi di condizione che lo hanno tenuto fuori dai giochi: ferita (27 giorni), infortunio alla coscia (68 giorni), infortunio all’anca (24 giorni), ritardo di condizione (44 giorni), infortunio al ginocchio (110 giorni), rottura della fibra muscolare (40 giorni), ritardo di condizione (11), rottura del legamento collaterale laterale (84 giorni), lesione del polso (4 giorni), problemi alla schiena (1 giorno), problemi alla caviglia (22 giorni), infortunio all’inguine (14 giorni). Un dato preoccupante che lascia spazio a un cauto ottimismo: nell’ultima annata calcistica, il classe ’97 non ha preso parte a sole 6 partite in stagione.

Foto: X Chelsea