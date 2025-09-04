Nkunku: “Il Milan è il miglior club italiano. Il mio modello? Kakà”. Poi la dichiarazione sull’Inter

04/09/2025 | 16:05:50

Terminata la sessione di calciomercato estivo, è giunta l’ora per i nuovi acquisti di presentarsi ai microfoni della stampa. Oggi è stato il turno di Christopher Nkunku, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Milan. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Sono molto competitivo e voglio dare il meglio di me. Ho molto da fare e molto da dare, anche prima dell’inizio del cuore pulsante del lavoro. So che devo dare il massimo, perché voglio progredire e migliorare costantemente”. Sul suo modello:“Kakà sicuramente, ho parlato anche con Thiago Silva e mi ha sempre detto qualcosa di positivo sul Milan. So che è il miglior club italiano ed è un piacere essere qui”. Sull’interesse dell’Inter: “Si dice, ma quando sono stato contattato, mi hanno parlato del Milan e non ci ho pensato neanche un secondo”. Sul derby della Madonnina:“Conosco il derby. Non conosco bene quello di Milano, ma ne ho parlato con alcuni compagni e mi hanno detto che è LA partita”. Sugli obiettivi futuri: “Voglio di più. Sono competitivo, voglio raggiungere i miei obiettivi. Vogliono migliorare sempre, darò il massimo”.

Foto: Instagram Nkunku

