Nkunku: “Allegri mi piace. Modric può giocare fino a 46 anni. Rabiot è una bestia”

10/02/2026 | 11:15:21

L’attaccante del Milan, Christopher Nkunku, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Quando il mister dice qualcosa, devi farla tua perché ha tanta esperienza. In quel momento, più che sorridere, stavo nel mio mondo per cercare di essere pronto. Però sì, quando sorridi e vedi le cose in modo positivo, tutto cambia”.

La punta poi ha espresso la sua opinione su Adrien Rabiot che l’ha sempre conosciuto forte così. “Ora forse è solo un po’ più decisivo. Anche perché Allegri lo vuole più offensivo, mentre prima giocava più ‘basso’. Adrien ha un tiro fenomenale e corre tantissimo. Penso possa giocare 90 minuti ogni giorno perché non è mai stanco. Ed è nel picco della carriera, tra i 29 e i 31 anni. Non ha limiti: spinge sempre, in campo e fuori. È una bestia”.

E infine un’analisi su Modric: “Luka è super: ha una qualità unica e fa dei lanci di esterno pazzeschi. Se ci provo io, mi si sposta l’anca… Incredibile abbia 40 anni, ma può giocare fino a 45-46”.

Foto: sito Milan