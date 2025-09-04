Nkunku: “Allegri mi ha dato sensazioni positive”. Poi il commento sulla convivenza con Leao

04/09/2025 | 15:56:45

Terminata la sessione di calciomercato estivo, è giunta l’ora per i nuovi acquisti di presentarsi ai microfoni della stampa. Oggi è stato il turno di Christopher Nkunku, che ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Milan. Di seguito le dichiarazioni salienti: “15 gol? Se ne farò più di 15, vuol dire che avrò fatto bene. Per me la cosa fondamentale è conoscere al meglio i miei compagni di squadra, questo è alla base di ogni competizione e di ogni risultato”. Su Maignan, Rabiot e Fofana: “Sono stati importanti, assolutamente. Avere delle persone che si conoscono mi aiuterà. Anzi, mi ha già aiutato. Il fatto solo di poter parlare con loro è fondamentale, non solo di calcio ma anche di altro. Mi fa piacere. Ho bisogno di questa connessione con loro, col mister e con i compagni della squadra”. Sulla convivenza con Leao: “Io devo adattarmi alla squadra e al campionato. Io e Rafa abbiamo caratteristiche simile. Lui è un grande giocatore, è eccellente, so di cosa è capace, speriamo di poter fare bene insieme”. Su Allegri: “L’impressione è stata positiva, ho avuto una buona impressione. Ci avevo parlato anche prima di vederlo, poi ieri non ci ho parlato granché di persona. Però il mio obiettivo è adattarmi, ambientarmi”.

Foto: Instagram Nkunku