Nkunku al Milan: sfondato il muro dei 40 milioni (bonus compresi)

28/08/2025 | 15:58:16

Christopher Nkunku al Milan: siamo ai dettagli prima delle visite mediche dell’attaccante in uscita dal Chelsea. Le cifre sono quelle anticipate ieri da Footmercato che aveva parlato di un’offerta tra i 30 e i 40 milioni. Con i bonus andremo oltre, visto che la base sarà di 37-38 milioni più 4-5 milioni di bonus legati al raggiungimento degli obiettivi personali e di club (per esempio la qualificazione in Champions). Nkunku è pronto per la sua prima avventura in Serie A con la maglia rossonera.

Foto: sito Chelsea