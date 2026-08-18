Njie e il futuro: partita ancora aperta. La situazione

19/08/2026 | 00:10:21

Il futuro di Alieu Njie è tutto da scrivere. Non abbiamo certezze che resterà al Torino, anzi la volontà del club granata sarebbe quella di realizzare almeno una cessione tra Cacciamani e l’attaccante classe 2005. Il Salisburgo si è avvicinato molto arrivando circa una settimana fa una base fissa di 12-13 milioni più eventuali bonus, ma ancora non ha chiuso. E il Crystal Palace, attualmente alle prese con altre priorità di mercato, ha fatto un paio di offerte, per ora si è fermato ma non è fuori dalla corsa. Situazione in evoluzione.

Foto: Instagram Njie