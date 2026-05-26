Niente Mondiale per Bennacer: “Delusione tremenda, era il mio sogno. Non capisco le scelte di Petkovic”

26/05/2026 | 17:59:51

Ismael Bennacer non sarà al Mondiale con la sua Algeria. Il centrocampista, ex Milan, ha commentato a una intervista la sua delusione.

Le sue parole: “Mi sento bene, al cento per cento. Stavo ritrovando continuità, minuti nelle gambe e sensazioni sempre migliori in campo. Mi sentivo pronto e disponibile. Continuerò comunque a lavorare e resterò a disposizione del commissario tecnico qualora avesse bisogno di me”. Per il giocatore, la possibilità di partecipare a una Coppa del Mondo con la maglia dell’Algeria rappresentava molto più di un semplice obiettivo professionale. “Giocare un Mondiale con il mio Paese è sempre stato un sogno. Questa edizione del 2026 aveva un significato particolare. Volevo esserci, aiutare la squadra e mettere la mia esperienza al servizio del gruppo. Non voglio mentire: faccio fatica a capire questa scelta. Quando stai bene fisicamente, lavori duramente, torni a un buon livello e insegui da anni il sogno di giocare un Mondiale con il tuo Paese, è difficile accettarlo. Nel calcio queste scelte spettano all’allenatore. Io posso solo continuare ad allenarmi e farmi trovare pronto. Finché esisterà una possibilità, risponderò presente”.

Foto: sito Dinamo Zagabria