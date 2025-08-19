Il Chelsea fa il prezzo per Nicolas Jackson: quattro squadre di Premier sul giocatore
19/08/2025 | 11:20:31
Poco spazio per Nicolas Jackson nel nuovo Chelsea di Enzo Maresca. Al suo secondo anno alla guida dei blues, il tecnico italiano ha abbracciato calciatori del calibro di Estevao, in attesa di poter conoscere volti nuovi da poter aggiungere al lungo organico del club londinese. Ben 36 giocatori. Ragion per cui, la chiave per far spazio a possibili trasferimenti in entrata passa anche dalle cessioni. Ritorna dunque il nome del sopracitato Nicolas Jackson (10 gol e 5 assist in 30 presenze in Premier), richiesto da quattro squadre della parte alta della Premier League, oltre ad alcune squadre di Champions League, secondo quanto raccolto da The Atheltic. Il Chelsea valuta il giocatore ben 80 milioni di sterline, una cifra importante – importantissima – che probabilmente verrà ritrattata in fase di negoziazione.
Foto: Instagram Jackson