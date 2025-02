Nicola pensa al Bologna. Differenziato per Mutandwa

Domenica 2 marzo, alle ore 15:00, il Cagliari scenderà in campo contro il Bologna nel match valido per il 27° turno di Serie A. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con il club sardo che ha bisogno di punti per allontanarsi da una zona retrocessione che si trova a soli 4 punti di distanza. Proprio per questo motivo, Davide Nicola e i suoi calciatori stanno cercando di preparare al meglio la sfida di campionato, con Mutandwa che continua il suo lavoro personalizzato. Il calciatore, infatti, è ancora in fase di recupero dalla botta al ginocchio rimediata la scorsa settimana, ma i giorni per recuperare la condizione sono ancora diversi.

FOTO: Instagram Mutandwa