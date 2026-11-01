Nicola: “Oggi deve rispondere l’AIA, non ho capito cosa sia successo dopo il fischio dell’arbitro. È la seconda situazione in tre giorni”

01/11/2026 | 15:24:46

Davide Nicola analizza la sconfitta contro il Como a DAZN: “Posso fare un’analisi da tecnico, ma il punto è uno. Nelle ultime 4 partite abbiamo incontrato Genoa, Napoli, Inter e Como. Nelle ultime due non ho visto che ci hanno asfaltato. Poi però diventa difficile mantenere tutti calmi. Oggi per me l’arbitro ha fatto benissimo, ma non devo rispondere io di certo, bensì l’AIA. Può nascere un’altra partita, puoi vincere o perdere, ma sicuramente puoi giocare più sciolto. E alla fine abbiamo rischiato di subire un secondo rigore, con la simulazione di Kaiki. Ora dobbiamo prenderci ciò che stiamo meritando. Non ho capito cosa sia successo dopo il fischio dell’arbitro ed è la seconda situazione che ci capita in tre giorni. Anche noi abbiamo tifosi e progetti, stiamo facendo il nostro percorso e perdere punti per situazione che non dipendono da noi ci fa innervosire. Contro l’Udinese è uno spartiacque? Per me è stata la prima volta giocare tre volte in una settimana e devo dire che abbiamo fatto ottime partite. Abbiamo subito 4 gol, di cui un eurogol contro il Genoa, due autogol di cui uno nasce su un fallo e oggi su rigore. Contro l’Inter ci siamo espressi bene in entrambe le fasi, ma dobbiamo crescere e la squadra sta rispondendo. Contro l’Udinese è importante, ma non mettiamo le caselle. Ogni partita ci può fare crescere e la differenza sta nel fatto di accettare tutto anche quando sono ingiustizie”.

Foto: Sito Venezia