Nicola: “Luvumbo? Contro la Juve è entrato bene, vedremo se partirà dall’inizio con il Bologna”

Domenica, alle ore 15:00, il Cagliari scenderà in campo contro il Bologna nel match valido per il 27° turno di Serie A. A parlare in vista della gara è stato Davide Nicola. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Bologna ha giocatori importanti, basta vedere la gara giocata contro il Milan. Dovremo fare il nostro e confrontarci con il giusto spirito. Dovremo essere abili in ambo le fasi di gioco. Abbiamo affrontato in sequenza la terza e la quarta in classifica. Domani affronteremo un’altra formazione che lotta per le zone alte. L’obiettivo è quello di fare più punti possibili. Contro la Juve Lovumbo è entrato bene, può agire sull’esterno o tra le linee, sa attaccare lo spazio. Vedremo se contro il Bologna farlo partire titolare o a gara in corso. Il Bologna è aggressivo e quando sbagli ti può punire. Italiano ha dato una maggiore profondità, si vede parecchio la sua mano. Ma ciò non toglie che noi dovremo mettere in pratica miglioramenti. Palomino? Si è sentito parte di questo gruppo, ma questo non toglie che ci sono determinate gerarchie. Si cerca di dare a tutti la propria possibilità e fiducia, questa per lui è indubbia”.

FOTO: sito ufficiale Udinese