Nicola: “Abbiamo concretizzato il nostro lavoro, contro l’Udinese ci saranno dei cambi”

Che Udinese si aspetta, proverete ad alzare l’asticella?: “Una squadra ben organizzata, dinamica, che in casa sa interpretare entrambe le fasi. Dovremo essere attenti, concentrati, poichè ci sono i presupposti per far valere il nostro calcio. Che significa alzare l’asticella? Non capisco. Ambisco sempre a fare il meglio. E’ un concetto che può essere misurato solo a posteriori”.