Nicola: “A Udine posta in palio stimolante, ci siamo allenati bene”

Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la delicatissima sfida salvezza di domani a Udine, punti pesanti per l’Empoli. “L’abitudine di giocare questo tipo di partita è un concetto errato. E credo sia più importante essere abituati a perseguire certi obiettivi in questo anche Cannavaro ha una certa esperienza. A me non interessa concentrarmi su cosa hanno fatto gli altri ma solo quello che vogliamo fare noi. Sarà importante continuare nella fedeltà del lavoro. La squadra si è allenata bene, l’Udinese è una squadra molto fisica che ha una capacità di giocare queste partite, il contorno lo sai che sono bellissimi e la posta in palio è molto stimolante”.

Foto: Instagram Empoli