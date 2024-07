Nico Williams: “Felice per il gol, grande assist di Fabian Ruiz. Georgia? Gli auguro il meglio per il futuro”

Nico Williams, attaccante della Spagna, ha parlato ai canali ufficiali dell’Uefa dopo la vittoria contro la Georgia.

Queste le sue parole: “Avere un giocatore come Fabian Ruiz in squadra, con passaggi come quello del mio gol, è una benedizione. Meraviglioso. Segnare un gol come quello mi ha fatto sentire fantastico. Sento che i miei genitori possono essere orgogliosi di me!”.