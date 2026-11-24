Nico Paz: “Sono felice di essere rimasto al Como, mi sono preso più responsabilità”

24/11/2026 | 23:38:20

Nico Paz ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l‘Aek Atene: “Ho preso più responsabilità quest’anno. Lo staff mi ha dato fiducia per fare il mio gioco e io sono felice. Quest’anno ho fatto bene a rimanere qua, sono molto felice di giocare per questi colori. Sono molto felice, le cose stanno andando bene e io sto lavorando bene sia in nazionale sia nel club. Sto crescendo tanto come tutti. Voglio migliorare”.

Foto: X Como