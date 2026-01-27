Nico Paz: “Felice per Morata. Real Madrid? Non ci penso, voglio far bene al Como, poi si vedrà”

27/01/2026 | 23:20:55

Nico Paz, stellina del Como, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Avere un giocatore come lui è un piacere per lui, ha tanta esperienza e ha fatto una grande carriera. Siamo felici di aiutarlo e di poter imparare da lui”.

Tornerai a Madrid o resterai ancora al Como? “Nono lo so, ci sono ancora tante cose. Penso a giocare qua al Como e a vincere tutto quello che possiamo. Pensiamo ad arrivare più in su possibile e a giocare partita dopo partita”.

Foto: sito Como