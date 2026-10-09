Nico Gonzalez: “E’ un orgoglio continuare con la Juve, vogliamo raggiungere grandi cose insieme”

09/10/2026 | 18:49:11

Nico Gonzalez ha commentato ai canali ufficiali della Juventus il rinnovo fino al 2030: “Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sono sentito molto a mio agio sia nel club che in città, e sono molto entusiasta di tutto ciò che abbiamo in vista. La Juventus è un’istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continueremo a lavorare per raggiungere grandi cose insieme”.

foto x juve