Nico Gonzalez: “Avevamo bisogno di questa vittoria. I gol di Woltemade e Kolo Muani? Spero che sia solo l’inizio, per loro è molto importante”

17/09/2026 | 23:25:37

L’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Avevamo bisogno di questa vittoria, di giocare bene a calcio. Ci eravamo allenati forte, abbiamo fatto una grande partita e alla fine ci siamo presi questi tre punti. Woltemade e Kolo Muani sbloccati? Le nostre punte hanno bisogno di gol perché vivono per quello, spero che sia solo l’inizio perché per loro è molto importante”.

Foto: Instagram Juventus