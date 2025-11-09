Niccolini: “Abbiamo fatto una grandissima partita. La classifica è bellissima e ce la godiamo”

09/11/2025 | 17:32:17

Il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato. Questo è un gruppo sano e forte. Si allena sempre forte. Ci godiamo questa vittoria. Se è cambiato lo status del Bologna? Stiamo facendo molto bene, giochiamo bene e facciamo risultato. La classifica è bellissima e ce la godiamo. Andiamo avanti di partita in partita, inutile guardare la classifica”.

Foto: sito Bologna