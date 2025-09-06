Esclusiva: Niasse può lasciare Verona, c’è l’Al-Shabab

06/09/2025 | 11:15:20

Cheik Niasse può lasciare il Verona per andare a giocare. Il mediano classe 2002 di origini senegalese è stato riscattato dal club veneto per circa 3,5 milioni nel rispetto di un precedente accordo con lo Young Boys. Ma il mercato è ancora aperto in qualche Paese, nelle ultime ore per Niasse è arrivata una proposta concreta dagli arabi dell’Al-Shabab che ha buone possibilità di arrivare al traguardo.

Foto: Instagram Niasse

