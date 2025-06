Neymar Sr: “Vedo mio figlio al fianco di Vinícius e Raphinha ai Mondiali 2026”

17/06/2025 | 14:05:00

Nonostante due anni complicati dagli infortuni, Neymar può contare sul pieno sostegno del padre, Neymar Senior, che guarda al futuro con ottimismo. «Lo vedo bene accanto a Vinícius, Rodrygo e Raphinha», ha dichiarato all’Equipe, sottolineando il valore del gruppo per la Seleção. “Sul campo, in allenamento, è irreprensibile. Ma è Neymar, ed è con tutto quello che comporta.” Sull’ipotesi che le sue uscite e hobby come il poker possano aver influito sull’infortunio al crociato, la risposta è un colpo diretto: “Davvero pensate che si sia fatto male ai crociati giocando a poker?” Foto: Instagram Neymar