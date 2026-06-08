Neymar, gli esami hanno evidenziato una evoluzione favorevole del trattamento. La nota del Brasile

08/06/2026 | 20:50:10

Notizie positive per Neymar jr reduce da un infortunio al polpaccio. L’attaccante non salterà il Mondiale, l’esito della risonanza magnetica è positivo e nel giro di poco tempo, da stabilire, può essere a disposizione di Ancelotti.

La nota della Federazione: “Neymar si è sottoposto a una risonanza magnetica oggi e gli esami hanno evidenziato un’evoluzione favorevole del trattamento, in linea con le previsioni. Proseguirà il programma di riabilitazione stabilito dalla commissione medica della nazionale brasiliana”.

Foto: Instagram Neymar