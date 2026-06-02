New York Times: affondo Real per Dumfries dopo le elezioni di Perez
02/06/2026 | 20:01:19
Prosegue il pressing del Real Madrid su Denzel Dumfries, obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra degli spagnoli. Lo riporta il New York Times, che dà importanti dettagli sul futuro dell’esterno dell’Inter, che ha una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro. Secondo il New York Times, il Real Madrid affonderà per Dumfries dopo l’esito delle elezioni presidenziali di domenica, a condizione che Pérez venga dichiarato vincitore, come dovrebbe accadere senza grossi intoppi.
foto x inter