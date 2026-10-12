Neville: “Se non commentassi le partite del City fino alla sentenza definitiva sarei felice”

12/10/2026 | 14:20:33

Il Manchester City ha iniziato alla grande la prima stagione post Guardiola. In Premier League ha fatto bottino pieno, con sei vittorie su sei, fra cui spicca il successo di ieri ad Anfield, sul campo del Liverpool, per 0-3. Tuttavia, i problemi della società, finita nell’occhio del ciclone per illeciti finanziari, non si placano e, al termine dell’ultima sfida di campionato, Gary Neville, storico giocatore del Manchester United, ha puntualizzato a Sky Sports: “Se potessi allontanarmi dalle loro partite per i prossimi mesi, fino a quando non sarà emessa la sentenza, sarei assolutamente felice. Se la loro colpevolezza verrà confermata, a gennaio, a febbraio, il Manchester City non sarà più nella situazione in cui si trova ora e una grande nuvola graverà su tutto il campionato”.

Anche Jamie Carragher, leggenda del Liverpool, ha toccato l’argomento a Sky Sports: “Non c’è modo che il Manchester City possa vincere il campionato quest’anno se viene giudicato colpevole. Non può succedere”.

Foto: X Neville