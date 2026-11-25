Neto: “Essere parte della Juventus è un orgoglio. Vicario è di altissimo livello, altrimenti non sarebbe qui”

25/11/2026 | 15:13:48

Norberto Neto presenta la sfida di Europa League della Juventus contro l’Omonia Nicosia, in programma giovedì alle 21:00 all’Allianz Stadium.

Sull’emozione di tornare in campo: “Ho tanto entusiasmo di poter essere in campo un’altra volta e un orgoglio essere parte di questa squadra”.

Sulle differenze con la Juve in cui giocava: “Il calcio è fatto di cicli. Tutti nello spogliatoio si mettono a disposizione per fare qualcosa di grande”.

Sulla forza e il rapporto di Vicario: “Lui è di altissimo livello, altrimenti non sarebbe alla Juventus. L’ambiente è sano dove ognuno si rende disponibile”.

Sui giocatori che più lo hanno sorpreso: “Ci sono tanti ragazzi giovani che vogliono arrivare in alto e non solo. Ci sono giocatori importanti, ma è normale perché è la Juventus”.

Sul livello dell’Europa League: “La Juventus ha la responsabilità di giocarsela, di lottare e di vincere”.

Sulle fasi in cui ha deciso di tornare: “Cercavo delle cose in questo momento della vita e che avesse senso. Quando ho ricevuto la chiamata della Juventus non ci ho pensato due volte. Sono soddisfatto e ciò che succederà in futuro sarà in mano a Dio”.

Sugli alti e bassi della Juve, anche nel reparto difensivo: “Siamo una squadra in crescita, con tanti giocatori che per la prima volta si affacciano alla Serie A. Il campionato è talmente lungo che può succedere di tutto. Il mio obiettivo è di allenarmi al 100%”.

Sull’Omonia: “Sono forti. Conosco Fabiano, il loro portiere. Dobbiamo trovarci pronti e portare la partita a casa”.