Neto e la Juventus, pole da sabato e ultimi dettagli

22/09/2026 | 23:30:03

Sabato scorso vi abbiamo svelato in un video come Neto fosse in vantaggio per un ritorno alla Juventus dopo il grave infortunio a Grabara. Non ci voleva molto per proporre simile selezione, considerato che la lista dei candidati era davvero ristretta con tutto il rispetto per chi (per esempio Cragno) non avrebbe avuto mezza chance. L’altro nome davvero plausibile era quello di Sergio Rico che, però, per tanti motivi convinceva meno rispetto al portiere brasiliano che conosce bene l’ambiente Juve essendoci stato dal 2015 al 2017. E che adesso si prepara a riabbracciarla, siamo agli ultimi dettagli per un contratto fino al prossimo giugno.

foto insta neto