Nesta: “Il gol di Casadei ci ha ammazzato. Chi molla ha rimpianti, non dobbiamo farlo”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, si è presentato in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 per commentare: “È stata una partita simile alle altre sconfitte. Dopo le quattro reti di Roma però ho visto una squadra che si è ritrovata: siamo stati in partita, abbiamo avuto coraggio e il giusto atteggiamento. Purtroppo il risultato è stato negativo: evidentemente ci manca qualcosa. È importante però vincere una partita per accendere la scintilla. La partita? Il secondo gol ci ha ammazzato”.

Su Keita: “È un giocatore importante: vede gioco e ha dimostrato già una buona condizione fisica. Ma in generale ho ringraziato tutti i giocatori uno ad uno a fine partita: abbiamo tanti ragazzi che abbiamo ‘fritto’ e ai quali non abbiamo mai dato riposo e poi ci sono i nuovi arrivati che vanno sistemati tatticamente. Ma se i miei ragazzi giocano sempre con questo impegno li difenderò sempre. Chi molla ha i rimpianti e noi non dobbiamo trovarci in questa situazione”.

Foto: Instagram Monza