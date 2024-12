Nessuna sorpresa, il Monza ha esonerato Nesta, in attesa di ufficializzare come nuovo allenatore Bocchetti, come anticipato stamattina. Questo il comunicato del club brianzolo:

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro.”

Foto: Instagram Monza