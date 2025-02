Ndoye: “Abbiamo giocato male, il cambio di panchina gli ha donato adrenalina”

Il Bologna è uscito sconfitto dalla sfida contro il Parma per 2-0. Un risultato che pesa, soprattutto in ottica classifica, con Ndoye che ne ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Vero abbiamo concesso troppo difensivamente e abbiamo lasciato due gol e un rigore per degli errori di passaggio e in Serie A quando subisci troppo alla fine paghi. Sappiamo che quando ci sono questi cambi di panchina può esserci maggiore adrenalina, ma noi dobbiamo focalizzarci su noi stessi. Abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. Quando hanno fatto gol si sono chiusi di più e abbiamo faticato a trovar spazi. Sicuramente è stata una gara difficile per noi”

FOTO: Instagram Bologna