Nazionale, Mancini out per infortunio: il CT convoca Palma

07/11/2026 | 15:36:07

Cambio dell’ultima ora in casa Nazionale. A causa dell’infortunio rimediato da Gianluca Mancini, che non gli permetterà di scendere in campo questa sera contro il Sassuolo, il CT Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Udinese Matteo Palma, come si legge nel cmunicato: “Una novità e un forfait, si aggiorna la lista dei convocati. Dopo il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva di Matteo Palma, il Ct Roberto Mancini ha deciso di chiamarlo per i match con Francia e Belgio, ultimi due impegni per l’Italia nel girone di UEFA Nations League in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per il difensore classe 2008 dell’Udinese si tratta della prima volta in Nazionale.

Non potrà invece rispondere alla convocazione Gianluca Mancini: il difensore della Roma, costretto a dare forfait a causa di un infortunio, resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Gli Azzurri si raduneranno domani sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove lunedì pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento”.

Foto: Instagram Mancini