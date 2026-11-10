Nazionale in apprensione: Nicolò Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali

10/11/2026 | 13:12:50

Scossone dell’ultima ora nel ritiro della Nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha lasciato Coverciano e non prenderà parte ai prossimi impegni degli Azzurri, validi per il finale della fase a gironi di UEFA Nations League contro Francia e Belgio. L’attaccante dell’Udinese, convocato in vista della doppia supersfida, ha dovuto abbandonare il centro tecnico federale a causa di problemi personali.

foto: sito Udinese