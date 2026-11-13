Nations League: Olanda ai quarti, sfida per il secondo posto tra Germania e Grecia

13/11/2026 | 23:50:35

Il Gruppo 2 della Lega A di Nations League ha già un vincitore: è l’Olanda che, grazie al travolgente 7-0 ai danni della Grecia, con una splendida tripletta di Reijnders e dal gol e due assist di Malen, si è qualificata ai quarti di finale. Decisiva, dunque, per capire chi arriverà seconda nel raggruppamento sarà la doppia sfida tra Germania-Olanda e Grecia-Serbia. La squadra di Klopp e gli ellenici sono appaiate a pari punti a quota 8, ma Douvikas e compagni sono avanti per la miglior differenza reti. La Serbia, invece, ultima a 0 punti, è già eliminata.

Foto: X Olanda