Nations League, Merino trascina la Spagna. Poker della Slovacchia
06/10/2026 | 22:40:31
Sono terminate le partite di Nations League di oggi.
Questi i risultati:
Nations League A:
Croazia-Spagna 1-2
18′ Perisic (C), 61′ Merino, 89′ Merino (S)
Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0
27′ Coufal, 40′ Kane, 57′ Kane
Nations League B:
Scozia-Slovenia 1-2
31′ Christie (Scozia), 56′ Matko, 71′ Sturm (Slovenia)
Svizzera-Macedonia del Nord 3-0
43′ Rieder, 73′ Manzambi, 81′ Ndoye
Nations League C:
Albania-San Marino 2-1
11′ Asllani (A), 66′ Lazzari (S), 90+3′ Asllani
Bielorussia-Finlandia 1-0
1′ Shumanskiy
Kazakistan-Isole Faroe 2-2
22′ Knudsen, 63′ Turi (I.F.), 68′ Malyi, 76′ Alip (K)
Moldavia-Slovacchia 0-4
8′ Strelec, 44′ Suslov, 60′ Hancko, 75′ Haraslin
Estonia-Islanda 0-0
Lussemburgo-Bulgaria 0-2
19′ Balov, 34′ Iliev
Foto: Logo UEFA Nations League