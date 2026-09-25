Nations League, Mbappé decide in Turchia. Vincono Ucraina e Svezia, pari Polonia-Bosnia
25/09/2026 | 22:47:59
Sono terminate le partite anche sugli altri campi.
Questi i risultati:
Nations League A
Turchia-Francia 0-1
54′ Mbappe
Nations League B
Georgia-Irlanda del Nord 0-1
90+9′ Charles
Ungheria-Ucraina 0-1
42′ Silkan
Polonia-Bosnia 0-0
Svezia-Romania 2-1
20′ Isak (S), 29′ Man (R), 43′ Gyokeres (S)
Nations League C
Armenia-Lettonia 2-0
31′ Arutiunian, 75′ Gharibyan
Montenegro-Cipro 2-1
55′ Edwards (C), 66′ Krstovic, 86′ Osmajic (M)
Foto: X UEFA Nations League