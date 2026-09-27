Nations League: la Grecia fa il colpaccio in Germania, vince il Portogallo con Ramos in Norvegia
27/09/2026 | 22:44:11
Si è chiusa la domenica di Nations League. Di seguito i risultati e i marcatori della giornata.
Danimarca – Galles 2-0 (aut. Davies – Isaksen)
Serbia – Olanda 1-2 (Meerdink x2 – Jovic)
Norvegia – Portogallo 1-2 (Joao Felix – Haaland – Gonçalo Ramos)
Germania – Grecia 0-1 (Kourbelis)
Austria – Kosovo 3-1 (Affengruber – Adamu – Chukwuemeka – Zhegrova)
Israele – Irlanda 0-3 (Parrott – Idah – Moylan)
Gibilterra – Andorra 0-0
Lituania – Azerbaigian 1-1 (Kucys – Emreli)
Foto: Instagram Portugal