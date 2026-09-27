TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Nations League: la Grecia fa il colpaccio in Germania, vince il Portogallo con Ramos in Norvegia

27/09/2026 | 22:44:11

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Si è chiusa la domenica di Nations League. Di seguito i risultati e i marcatori della giornata.

Danimarca – Galles 2-0 (aut. Davies – Isaksen)

Serbia – Olanda 1-2 (Meerdink x2 – Jovic)

Norvegia – Portogallo 1-2 (Joao Felix – Haaland – Gonçalo Ramos)

Germania – Grecia 0-1 (Kourbelis)

Austria – Kosovo 3-1 (Affengruber – Adamu – Chukwuemeka – Zhegrova)

Israele – Irlanda 0-3 (Parrott – Idah – Moylan)

Gibilterra – Andorra 0-0

Lituania – Azerbaigian 1-1 (Kucys – Emreli)

Foto: Instagram Portugal

 