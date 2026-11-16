Nations League: la Germania strapazza l’Olanda 5-0 e si prende il primato, Scozia travolta dalla Svizzera

16/11/2026 | 22:37:46

Le magie di Scherhant e Wirtz, una per tempo, la testata di Schlotterbeck e il secondo gol consecutivo di Gruda, regalano una vittoria da sogno alla Germania che scavalca l’Olanda al primo posto e si qualifica ai quarti di finale. Travolta, invece, la Scozia in casa della Svizzera, complice anche un autogol del bolognese Ferguson. Tutti i risultati della serata di Nations League:

Germania – Olanda 5-0 (Scherhant – Wirtz x2 – Schlotterbeck – Gruda)

Grecia – Serbia 1-0 (Masouras)

Macedonia del Nord – Slovenia 0-2 (Sturm x2 – Zec)

Svizzera – Scozia 4-0 (aut. Ferguson – Boteli – Sanches – Amdouni)

Far Oer – Moldavia 1-0 (Samuelsen)

Kazakistan – Slovacchia 2-2 (Chesnokov – Bozenik – Vorogovskiy – Kapralik)

Estonia – Bulgaria 2-1 (Kristal – Kovachev – Palumets)

Islanda – Lussemburgo 3-0 (Willumsson – Gudjohnsen – Ellertsson)

Lituania – Liechtenstein 2-1 (Jankauskas – Ruzgis – Sele)

Gibilterra – Malta 1-1 (Shaw – Richards)

Foto: Instagram Germania