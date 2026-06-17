Nations League: la FIGC ufficializza le sedi delle partite contro Belgio e Turchia

17/06/2026 | 12:52:06

La FIGC ha annunciato le sedi dei due primi incontri casalinghi della Nazionale italiana in Nations League contro Belgio e Turchia.

Ecco il comunicato:

“Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli Azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League, mentre si disputerà lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sfida che vedrà la Nazionale opposta alla Turchia. Coincidenze: nelle ultime due gare giocate a Roma e Bologna, l’Italia aveva affrontato proprio Belgio e Turchia.

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l’esordio con i Diavoli Rossi l’Italia andrà a far visita a Turchia (28 settembre, sede da definire) e Francia (2 ottobre, Saint-Denis). La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali – che vedrà gli Azzurri scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni – si chiuderà quindi lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

I PRECEDENTI A ROMA E BOLOGNA. L’ultimo match disputato dalla Nazionale a Roma è stato proprio con il Belgio in Nations League: il 10 ottobre 2024 all’Olimpico finì 2-2, con gli Azzurri avanti 2-0 grazie ai gol di Cambiaso e Retegui e raggiunti sul pareggio in virtù delle reti realizzate da De Cuyper e Trossard. Roma è la città che ha ospitato il maggior numero di incontri della Nazionale, 65, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte. E anche la sfida più recente giocata a Bologna aveva visto l’Italia opposta alla Turchia: 0-0 il risultato dell’amichevole del 4 giugno 2024, ultimo test di preparazione al Campionato Europeo. Sono 24 gli incontri disputati nel capoluogo emiliano, con un bilancio positivo fatto di 16 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte”.

Foto: sito FIGC