Napoli-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni
23/10/2026 | 22:00:05
Il big match dell’ottava giornata di Serie A metterà di fronte il Napoli, reduce dalla pirotecnica vittoria in Champions contro il Bodo/Glimt e la Roma, anch’essa protagonista con i quattro gol rifilati allo Slovan Bratislava. Calcio d’inizio alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
Foto: Instagram De Bruyne