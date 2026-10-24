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Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

24/10/2026 | 16:57:48

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Il big match dell’ottava giornata di Serie A si svolge allo stadio Diego Armando Maradona, dove la Roma farà visita al Napoli, bisognoso di punti per dare aria alla classifica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All. Gasperini

Foto: Instagram Cristante