Napoli-Roma, le formazioni ufficiali
24/10/2026 | 16:57:48
Il big match dell’ottava giornata di Serie A si svolge allo stadio Diego Armando Maradona, dove la Roma farà visita al Napoli, bisognoso di punti per dare aria alla classifica.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All. Gasperini
Foto: Instagram Cristante