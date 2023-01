Napoli-Juve, le ultimissime a tre ore dal via

Questa sera allo Stadio Maradona di Napoli, super sfida tra la capolista, il Napoli, che ospita la gande rivale Juventus, che vorrebbe riaprire i discorsi scudetto. Napoli che invece vorrebbe ottenere la vittoria per volare in classifica.

In casa Napoli, Spalletti ha tutti i giocatori a disposizione. Formazione base quindi per i partenopei. Osimhen al centro del terminare offensivo. Centrocampo solito, come la difesa.

In casa Juve, più dubbi per Allegri. Federico Chiesa scalpita per partire da titolare, ma potrebbe essergli preferito McKennie sulla fascia destra del centrocampo e Chiesa può essere inserito a gara in corso, magari per spezzare gli equilibri. Ballottaggio Fagioli-Paredes a centrocampo per iniziare, con il giovane azzurro che parte favorito.

Di Maria al fianco dell’ex Milik in attacco. In difesa, invece, possibile tris dei brasiliani.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Foto: Instagram Serie A