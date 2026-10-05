Napoli, infortunio per Olivera: lesione distrattiva del muscolo otturatore destro

05/10/2026 | 09:30:39

Il Napoli ha comunicato le condizioni di Mathias Olivera, il centrocampista ha riportato un infortunio durante il ritiro con la Nazionale uruguaiana.

Questo il bollettino del club:

“Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l’iter riabilitativo”.

Foto: Instagram Olivera