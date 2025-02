Napoli in vetta, ma la certezza inizia a vacillare: nuovi equilibri nella classifica della serie A​​

La ventiquattresima giornata di Serie A è stata scoppiettante. Da un lato ha messo in discussione le certezze consolidate, quindi ha inasprito ulteriormente la lotta per le posizioni di vertice. Dall’altro il Napoli, pur mantenendo la leadership, ha visto ridursi il proprio margine a favore di squadre in ottima foma, come Juventus, Fiorentina e Atalanta.

Il weekend calcistico è stato un mix di prestazioni convincenti e risultati inaspettati, anche tra i pronostici per indovinare le quote vincente serie A. Mentre l’Inter e la Fiorentina sono pronte a sfidarsi nel posticipo serale, l’esito del campionato diventa incerto, apertissimo e super-avvincente.

Le partite del venerdì e del sabato

La giornata si è aperta venerdì sera con la vittoria esterna della Juventus sul Como per 2-1. I bianconeri hanno trovato il vantaggio grazie a una doppietta di Kolo Muani, al quinto gol nelle ultime tre partite giocate. Il Como ha tentato la reazione, ma non è riuscito a ribaltare il risultato.

Sabato, invece, l’Atalanta ha dominato l’Hellas Verona con un perentorio 5-0 in trasferta, chiudendo la pratica già nel primo tempo con quattro reti e aggiungendo la quinta nella ripresa. Il Milan, pur senza brillare, ha ottenuto un prezioso 2-0 sul campo dell’Empoli, grazie alle reti di Leao e Gimenez. Entrambe le squadre hanno terminato la partita in dieci uomini, per le espulsioni di Tomori e Marianucci.

Nella sfida serale, Torino e Genoa hanno pareggiato 1-1. Il match è stato segnato da polemiche nel finale per un rigore non concesso al Torino.

Le sfide della domenica

La domenica calcistica è iniziata con la vittoria della Roma sul Venezia per 1-0, grazie a un rigore trasformato da Dybala dopo un fallo su Angeliño. Grazie a questo timido successo, i giallorossi proseguono la loro striscia positiva, avvicinandosi alle zone europee della classifica.

Nello scontro diretto per la salvezza, il Cagliari ha superato il Parma per 2-1, guadagnando punti preziosi per non retrocedere. La Lazio, invece, ha offerto una prestazione spettacolare con un netto 5-1 sul Monza, risultato che ha portato all’esonero dell’allenatore Bocchetti. Si vocifera di un imminente ritorno di Nesta sulla panchina brianzola.

Il Lecce e il Bologna hanno concluso la loro sfida a reti inviolate, mentre il Napoli capolista è stato fermato sull’1-1 dall’Udinese più convinta che mai. Questo piccolo accenno di defezione, unito alle avanzate delle avversarie, è stato un brutto colpo per la squadra di Conte, il secondo ravvicinato.

Tanti colpi di scena in arrivo?

La ventiquattresima giornata si conclude con il posticipo tra Inter e Fiorentina. Entrambe le squadre sono in cerca di punti fondamentali: l’Inter per avvicinarsi ulteriormente al Napoli e la Fiorentina per consolidare la propria posizione europea. Il mercato si è concluso e ha portato con sé i suoi frutti, rinsaldando le rose per le maggiori competizioni che le aspettano nelle prossime settimane. Pur vincendo contro la Fiorentina, l’Inter avrà ancora un punto di distacco dal Napoli: in caso contrario, la Fiorentina scavalcherebbe Milan, Lazio e Juventus raggiungendo il quarto posto in classifica: un bel salto, firmato soprattutto da Moise Kean.