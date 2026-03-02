Napoli, De Bruyne torna in gruppo. Sarà a disposizione contro il Torino

02/03/2026 | 11:02:15

A Napoli è il giorno del ritorno in gruppo della stella Kevin De Bruyne. A Castel Volturno, Antonio Conte è pronto a riabbracciare il centrocampista belga, fermo ormai da 4 mesi. Il fantasista ex City si era fermato il 25 ottobre scorso, dopo aver realizzato il rigore del vantaggio contro l’Inter: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a operarsi. Dopo mesi di riabilitazione passati in Belgio, De Bruyne la scorsa settimana è rientrato a Napoli e da oggi potrà cominciare a lavorare con il resto della squadra. Con ogni probabilità sarà a disposizione per la gara contro il Torino del prossimo fine settimana.

Foto: sito Napoli