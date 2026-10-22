Napoli, buone notizie dall’allenamento odierno: è tornato in gruppo Vergara

22/10/2026 | 15:08:24

Infortunatosi durante Italia-Turchia di Nations League, Antonio Vergara era stato costretto a fermarsi per un infortunio al polpaccio e saltare le prime quattro gare del Napoli al rientro dalla sosta. Quest’oggi, però, è tornato ad allenarsi in gruppo, come si legge dal comunicato: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con un lavoro tattico.

Vergara si è allenato con il gruppo”.

Foto: Instagram Napoli