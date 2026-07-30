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Nani: “Vojvoda? Mi chiedo come abbiamo fatto a prenderlo. E’ un giocatore da Juve o Milan”

30/07/2026 | 21:17:28

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Gian Luca Nani, direttore sportivo dell’Udinese ha parlato in conferenza dove ha rivelato un retroscena su Mergim Vojvoda, appena ingaggiato dal Como: “Quando lo abbiamo preso mi ha chiamato un addetto ai lavori chiedendomi come avessimo fatto a prenderlo, perché è fortissimo. Noi non prendiamo giocatori scarsi, ma mi ha detto che può giocare tranquillamente nella Juventus o nel Milan e aggiungo anche nell’Udinese. È un colpo che tra gli addetti ai lavori ha fatto scalpore, parliamo di un ragazzo che sa giocare in tantissimi ruoli e che sa difendere, sa saltare l’uomo, attaccare… Non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto a prenderlo, però è qua”.
Foto: sito Udinese