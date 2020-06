Nagelsmann sul futuro di Schick: “Voglio che resti, è il calciatore dei miei sogni”

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Dusseldorf soffermandosi anche sul futuro di Patrik Schick: “Cercheremo di tenere sia lui che Angelino. Patrik è il giocatore dei miei sogni, ma tutto deve essere concordato in modo ragionevole. Adesso dobbiamo combattere anche con gli effetti della pandemia e non possiamo pagare l’importo concordato, quindi siamo in trattativa. Vorremmo acquistarli entrambi ma potremmo anche prenderli in prestito”.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia